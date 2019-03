Streit eskaliert: 43-Jähriger in Köln erstochen - Mordkommission ermittelt

43-Jähriger in Köln erstochen - Mordkommission ermittelt

Köln In der Nacht auf Sonntag ist in Köln ein Mann erstochen worden. Zuvor war ein Streit im Stadtteil Mülheim eskaliert. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

In Köln-Mülheim ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit eskaliert: Ein 43-Jährige erlitt dabei schwere Schnittverletzungen, an denen er starb. Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger und ein Komplize (33) wurden festgenommen. Die Kriminalpolizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.