Vier Koffer voller Bargeld : Zoll findet eine Million Euro und 200.000 britische Pfund am Flughafen Köln-Bonn

Köln Zollfahnder untersuchten das Gebäck eines Flugzeugs in die Türkei. Dabei fanden sie insgesamt vier Koffer mit Bargeld - und über eine Million Euro.

Nachdem Zöllner am Flughafen Köln-Bonn bereits im November im Rahmen der Gepäckkontrolle eines Fluges in die Türkei einen Koffer mit 200.000 britischen Pfund in bar entdeckt hatten, entschlossen sie sich dazu, auch das übrige Gepäck des Fluges zu kontrollieren. Dabei wiederum stießen die Beamten auf weitere Gepäckstücke voller Geld: In drei Koffern befanden sich zusammen mehr als eine Million Euro in bar. Die Koffer konnten zwei deutschen sowie zwei türkischen Staatsangehörigen zugeordnet werden, die beabsichtigten damit nach Istanbul zu reisen.