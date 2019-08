Nach Schwertattacke in Stuttgart : Ermittler gehen von persönlichem Motiv aus

Nach Schwertattacke in Stuttgart

Ein Tatort ist mit einem Band der Polizei abgesperrt. Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart ist ein Mann am Mittwochabend tödlich verletzt worden. Foto: dpa/Sven Kohls

Stuttgart Mit einer Art Schwert ersticht in Stuttgart ein Mann einen anderen auf offener Straße. Ein Verdächtiger wird verhaftet und gesteht die Tat. Bislang gehen die Ermittler von einem persönlichen Motiv aus.

Nach der tödlichen Schwertattacke auf offener Straße in Stuttgart will die Polizei am Freitag weitere Zeugen vernehmen. Darunter seien Anwohner und Bekannte des Opfers und des mutmaßlichen Täters, sagte ein Sprecher der Polizei. Weiter soll das Motiv für die Bluttat vom Mittwochabend geklärt werden. Bislang gehen die Ermittler von persönlichen Beweggründen aus. Der Verdächtige soll den Angaben nach bis vor kurzem bei dem Opfer gewohnt haben. Vor dem Angriff hätten die beiden Streit gehabt, der 28-Jährige soll dann mit einer Art Schwert den 36-Jährigen erstochen haben.