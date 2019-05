Nacht zum 1. Mai : Zwei Gruppen liefern sich Schlägerei in Köln

Die Polizei musste zu einer Schlägerei ausrücken (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Köln Bei einer Schlägerei in Köln in der Nacht zum 1. Mai gab es zwei Verletzte. Rivalisierende Gruppen waren am Bahnhof Mülheim aneinander geraten.

Um kurz nach Mitternacht trafen die beiden Gruppen laut Polizei am Bahnhof Mülheim aufeinander. Dabei kam es zu einer Schlägerei zwischen den zehn bis zwölf Männern, die auch mit Stöcken aufeinander einschlugen, wie die Polizei berichtet.

Einige der Beteiligten flüchteten demnach, als die Polizei eintraf. „Eine Gruppe konnten wir aber auf den Gleisen stellen“, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Die Männer seien zwischen 20 und 30 Jahre alt und polizeibekannt.

Zwei Männer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und kamen in Krankenhäuser. Die Hintergründe der Schlägerei sind unklar. gegen die Beteiligten wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt.

Der Vorfall sei eine von mehreren Schlägereien in der Nacht zum Feiertag. Die Lage sei aber nicht anders als an gewöhnlichen Wochenenden gewesen, sagte der Polizeisprecher.

(top)