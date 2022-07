Erzbistum Köln : Keine Ermittlungen gegen Kardinal Woelki

Köln Im Zusammenhang mit dem Fall des wegen mehrfachen Missbrauchs verurteilten Priesters U. lehnt die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und andere führende Geistliche des Erzbistums Köln ab. Der Kardinal und sein ehemaliger Generalvikar Markus Hofmann sähen sich von den erhobenen Vorwürfen vollständig entlastet. Das teilte das Erzbistum am Mittwoch mit.

Im Zusammenhang mit dem Fall des wegen mehrfachen Missbrauchs verurteilten Priesters U. lehnt die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und andere führende Geistliche des Erzbistums Köln ab. Gegen sie lagen mehr als 30 Anzeigen mit dem Verdacht auf Beihilfe zum Missbrauch vor, weil sie zu wenig zur Verhinderung der Taten getan hätten. Mangels Anfangsverdachts werde nicht ermittelt, bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch einen Bericht des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Der Kardinal und sein ehemaliger Generalvikar Markus Hofmann sähen sich von den erhobenen Vorwürfen vollständig entlastet, teilte das Erzbistum am Mittwoch mit. Die Ablehnung der Ermittlungen bedeute, „dass nicht einmal der geringste Verdachtsgrad im Sinne eines Anfangsverdachts bestanden hat“.

Die Staatsanwaltschaft bezweifelt laut Zeitung in einem Bescheid, dass Woelki und weitere kirchliche Amtsträger eine sogenannte Garantenpflicht hatten - also die Pflicht, Erkenntnisse über Missbrauchstäter unmittelbar an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. „Jedenfalls ist nach den hier vorliegenden Erkenntnissen nicht ersichtlich, dass die konkreten Taten durch ein bestimmtes Handeln der angezeigten Personen, zum Beispiel (weitere) dienstliche Sanktionen, sicher hätten verhindert werden können“, wird Staatsanwalt Maurice Niehoff zitiert, der im Prozess gegen U. die Anklage vertreten hatte.