„Gib mir dein Geld!“ : Räuber schlägt in Kölner Innenstadt auf Frau ein

Räuber schlägt in Kölner Innenstadt auf Frau ein

Köln Ein Mann soll in der Kölner Innenstadt eine Frau zu Boden gerissen und auf sie eingeschlagen haben. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach ihm.

Nach einem Raub in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Dienstag, 26. März, gegen 8.20 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle „Heumarkt“ eine 42-Jährige überfallen zu haben.