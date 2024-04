Trophäe auf Tour durch NRW EM-Pokal macht in Köln Station

Fußball-Fans in Köln können sich noch bis Samstag mit dem offiziellen Siegerpokal der Europameisterschaft fotografieren lassen. Am Freitag traf der Henri-Delaunay-Pokal in Anwesenheit von Turnierdirektor Philipp Lahm und Kölns EM-Botschafter Toni Schumacher im Hauptbahnhof ein. Am Samstag wird er von 13.30 Uhr bis 15 Uhr auf dem Alter Markt in der Innenstadt zu bestaunen und fotografieren zu sein.