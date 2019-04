Veranstaltung in Köln : Experten informieren über neue Migräne-Therapien

Köln Kopfschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer eins. Bei einem Symposium der Deutschen Migräne-Liga können Betroffene und Angehörige sich am Freitag in Köln über die neuesten Forschungsergebnisse und Therapien informieren.

Die Deutsche Migräne-Liga veranstaltet daher zwei Mal im Jahr ein Symposium, auf dem führende Ärzte über neue Forschungsergebnisse, Vorbeugung und Therapiemethoden berichten. Am kommenden Freitag findet die Veranstaltung seit längerer Zeit mal wieder im Rheinland statt. Auf dem Programm in Köln stehen Vorträge der Doktoren Heinze (“Migränetherapie im Laufe des Lebens: Kindheit - Schwangerschaft - Alter“ und „Innovative Migränetherapie - Eine Spritze bringt Lösung?“) aus der Schmerzklinik in Kiel sowie von Dr. Charly Gaul (“Migräneprophylaxe und Therapieoptionen“) aus der Fachklinik in Königstein.