Urteil des Verwaltungsgerichts : Videoüberwachung am Kölner Ebertplatz ist zulässig

Videoüberwachung am Kölner Ebertplatz ist zulässig

Köln Die Einschätzung als „Brennpunkt der Straßenkriminalität“ rechtfertigt die Videoüberwachung des Platzes. Ein Kölner Bürger klagt seit längerem gegen die polizeiliche Maßnahme.

Die Polizei in Köln darf die Videoüberwachung des Ebertplatzes fortsetzen. Dies hat das Verwaltungsgericht Köln am Freitag entschieden und damit den Eilantrag eines Bürgers im Wesentlichen abgelehnt. (AZ.: 20 L 2343/20) Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich beim Ebertplatz um einen „Brennpunkt der Straßenkriminalität“. Damit seien gemäß den Vorgaben des Polizeigesetzes NRW die Voraussetzungen für eine Videoüberwachung an dem Platz gegeben.