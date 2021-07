49-Jähriger Urlauber : Wanderer aus Köln stürzt bei Bergtour in Bayern ab und stirbt

Schönau am Königssee Ein Mann aus Köln ist bei einer Wanderung in den Berchtesgadener Alpen tötlich verunglückt. Eintreffende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen.

Ein 49 Jahre alter Wanderer ist bei einer Bergtour in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und gestorben. Der Urlauber aus Köln wurde westlich des Mauslochsteigs am Kahlersberg nahe der deutsch-österreichischen Grenze gefunden, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilt. Er war am Mittwoch zu seiner Wanderung aufgebrochen.