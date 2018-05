Reggae-Festival : Gentleman beim Summerjam

Gentleman kommt am 7. Juli zum Summerjam. Foto: step

Köln Der Summerjam am Fühlinger See ist das größte Reggae-Festival in Europa und eines der größten weltweit. In diesem Jahr findet es vom 6. bis 8. Juli statt und vereinigt Genres wie Reggae, Dancehall und Hip Hop an einem Wochenende. Angesagt haben sich wieder viele nationale und internationale Superstars. Am ersten Festivaltag ist Marteria der Headliner auf der großen Bühne. Zu hören gibt es auch Afrob, MHD, Christopher Martin, TY Dolla Sign und Miwata. Am Samstag gibt es für den Kölner Reggae-Star Gentleman ein Heimspiel. Auf den beiden Festivalbühnen stehen außerdem ZiggyMarley, Milky Chance, Tarrus Riley, Jesse Royal und Dactan Chando. Am Sonntag kommen mit Chronixx, Soja und Inner Circle weitere Top Acts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

www.summerjam.de

(howa)