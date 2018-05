Videodays 2018 in Berlin und Köln abgesagt - aus Kostengründen

Berlin/Köln Die Videodays in Berlin und Köln fallen in diesem Jahr aus. Der Veranstalter hat Europas größtes Festival der Youtuber aus Kostengründen abgesagt.

In Berlin sollten die Videodays am 16./17. Juni in der Mercedes-Benz-Arena, in Köln am 11./12. August in Lanxess-Arena stattfinden. Die bereits erworbenen Tickets werden laut Veranstalter zurückgenommen, die Kosten erstattet.