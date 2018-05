Drehpause : Ochsenknecht besucht Musical

Uwe Ochsenknecht (l.) und Vampir-Graf Krolock. Foto: BB promotion

Köln Eine Drehpause für den Film "Ich war noch niemals in New York" in den MMC Studios in Köln nutzte Schauspieler Uwe Ochsenknecht, um an die Wirkungsstätte zurückzukehren, wo er 2009 und 2010 in seiner ersten Musicalrolle als "Edna Turnblad" im Musical "Hairspray" zu erleben war: Er besuchte das Musical "Tanz der Vampire" im Musical Dome und ließ es sich nicht nehmen, sich nach der Show vom Vampir-Graf Krolock (David Arnsperger) beißen zu lassen.

"Meine alte Wirkungsstätte wieder zu betreten war wunderschön, emotional und lässt alte Erinnerungen aufleben. ,Tanz der Vampire' ist prächtig in Ausstattung, Kostüm, Maske und natürlich der tolle Cast ist sehr beeindruckend", sagte Ochsenknecht. Der Musical-Welterfolg ist in Köln noch bis zum 29. September zu erleben.

