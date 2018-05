Genuss: Fischmarkt am Tanzbrunnen

Köln

Der Fischmarkt kehrt an diesem Sonntag an den Tanzbrunnen zurück. Die rund 80 Händler öffnen pünktlich um 11 Uhr in Deutz ihre Stände für die Besucher. Bis 18 Uhr haben diese Zeit, um über den Markt zu schlendern. Ob frischer Käse und Buttermilch aus Holland oder Flammkuchen aus dem Elsass - das Angebot beim Fischmarkt ist sehr vielfältig. Zum frischen Flammkuchen werden die passenden Weine und Crémants aus dem Elsass angeboten. Für die "klassischen" Fischgenießer bietet der Markt große Vielfalt: Neben Backfisch, Kibbeling und Flammlachs erwarten die Besucher Aale, Matjes und Räucherfisch. Neuzugang in diesem Monat ist Lord, er bietet leckeres Olivenbrot, Zwiebelkuchen, frische Fischsuppe und ausgelesene Weißweine an.