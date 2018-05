Kleve: Plan für Hospiz in Donsbrüggen vorgestellt

Plan für Hospiz in Donsbrüggen vorgestellt

Kleve Beim Informationsabend der CDU-Frauen Union Kleve berichtete Annette Kröll-Riepe.

"Hospizdienste leisten unheilbar Kranken einen dankenswerten und unschätzbaren Dienst in ihrer letzten Lebensphase", fasste Gabriele Schmidt, Vorsitzende der CDU-Frauen Union Kleve, einen Informationsabend im Kolpinghaus zusammen.

Annette Kröll-Riepe, Gründungsmitglied des Fördervereins Hospiz Kleve, und Marion Aryus, Koordinatorin im Hospizdienst am Klever St.- Antonius-Hospital, veranschaulichten sehr eindrucksvoll, was es heißt, ein Sterben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen.