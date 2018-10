Kleve: Müllabfuhr darf mit Müllwagen nur noch vorwärts fahren

Kleve Neue Vorgabe nach schweren Unfällen: Die Klever Umweltbetriebe dürfen mit ihren Lkw nur noch in bestimmten Fällen rückwärts fahren. Der Betrieb legt auf Sicherheit wert und hat für „kritische“ Straßen Lösungen gefunden.

Wenn die Müllabfuhr kommt, hilft vielerorts nur noch eines: Rangieren. Immer wieder kommt es dabei bundesweit zu schweren Unfällen, zuletzt Mitte des Monats im Saarland, wo ein neunjähriger Junge unter die Räder eines Müll-Lasters gekommen war und starb. Das tragische Unglück wirft auch hierzulande Fragen auf: Wie steht es um die Sicherheit, wenn Fahrer ihre Müllfahrzeuge beispielsweise rückwärts in enge Gassen manövrieren? Immerhin brauchen die schweren Müllfahrzeuge viel Platz – und müssen sich an einigen Stellen auch in Kleve durch Engstellen kämpfen.