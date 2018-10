Klever Schwimmer schon ab Montag im neuen Sternbuschbad

Der Clever Schwimmverein (CSV) 1910 freut sich auf den Umzug in das neue Sternbuschbad. Ab Montag, 29. Oktober, finden die Schwimmstunden der Breitensport- und der Wettkampfgruppen des CSV im neuen Becken statt. Die Donnerstagstunden beginnen dort erst am 8. November.

Der unerwartet kurzfristige Eröffnungstermin am Samstag hat dafür gesorgt, dass noch einiges organisiert werden muss. Die Mitteilung an die etwa 300 Kinder der Breitensportgruppen (Trainingstage montags und donnerstags) erfolgt zunächst über die Homepage des CSV und durch die Riegenführer in den Schwimmstunden.