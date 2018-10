Anmeldungen für Sylvesterlauf in Pfalzdorf jetzt möglich

Noch sind es etwa zwölf Wochen, bis zum 31. Mal beim sportlichen Jahresabschluss, dem Pfalzdorfer Sylvesterlauf, der Startschuss ertönt. Doch die bisherigen Meldungen zeigen bereits, dass wieder enorm viele Läufer den Weg nach Pfalzdorf finden werden.

Sportlich das Jahr ausklingen lassen, bedeutet seit Jahren, beim Kultlauf am Niederrhein in Pfalzdorf zu starten. Die familiäre Atmosphäre des Sylvesterlaufs zieht stets tausende Läufer und Zuschauer an. Somit ist es wenig überraschend, dass schon etliche Anmeldungen für die 31. Auflage eingegangen sind. Eine frühe Anmeldung lohnt sich, denn auch in diesem Jahre erhalten die ersten 2000 Melder das begehrte passende T-Shirt zur Veranstaltung.