SOS-Kinderdorf: Erzieherin Saba Hosseini fördert Sprachkompetenz

KLEVE Wenn ein grünes Autos auf dem Spielteppich vor einer roten Ampel warten muss, der Stapelturm mit einem kräftigen Schubs zu Fall gebracht wird und gleichzeitig in der gemütlichen Kissenecke eine spannende Geschichte vorgelesen wird, dann ist es Zeit für den Spieltreff. Dieser findet dienstags und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr im SOS-Kinderdorf-Zentrum „Kalkarer 10“ in der Klever Unterstadt statt.

Beim Spieltreff werden die Babys und Kinder im Alter bis sechs Jahren auch von Saba Hosseini empfangen. Die 31-Jährige absolviert derzeit beim SOS-Kinderdorf Niederrhein eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin. Aufgewachsen in Teheran, Iran, ist Saba Hosseini 2008 mit einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen. Ursprünglich wollte sie mit einem Studium in Maschinenbau und Umweltschutz eine technisch-naturwissenschaftliche Richtung einschlagen. Doch bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten hat sie ihr pädagogisches Talent entdeckt.

Ein Teil ihrer jetzigen Ausbildung besteht darin, Spielangebote für Kleinkinder zu unterstützen. „Vom Spieltreff profitieren Kinder, die noch keinen Kita-Platz haben, wenig mit anderen Kindern in Kontakt kommen oder wenn wenig Deutsch in der Familie gesprochen wird“, erklärt die gebürtige Iranerin. Beim Spieltreff achtet sie neben Spiel und Spaß schon bei den ganz Kleinen auf das richtige Erlernen der deutschen Sprache. „Ich musste mir Deutsch im Erwachsenenalter mühsam erarbeiten. Deshalb finde ich es zum Beispiel wichtig, dass die Kinder gleich von Anfang an die richtigen Artikel und Wörter erlernen.“