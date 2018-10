Kleve: Eule ist Lieblingstier der Besucher im Tiergarten

Kleve Mit einem „endgültigen amtlichen Endergebnis“ meldet sich der Tiergarten Kleve: Eine Schnee-Eulen-Dame ist das neue Lieblingstier der Tiergarten-Besucher. Das hat die Auszählung der Stimmen ergeben, die zahlreiche Besucher beim Herbstfest für ihren Favoriten abgegeben hatten.

Tatsächlich nehmen es die Mitarbeiter des Tiergartens mit der Auszählung sehr genau: Bis auf zwei Stellen nach dem Komma haben sie ausgerechnet, welche Tiere die Herzen der Besucher erobern konnten. Die Eule sicherte sich beachtliche 18,87 Prozent und lieferte sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Erdmännchen, die 2015 den ersten Platz belegt hatten. Die kleinen Raubtiere, zu deren Feinden Eulen gehören, holten 18,26 Prozent. Auf dem dritten Platz landet das Seehund-Weibchen „Elektra“, die 2017 gesiegt hatte. Begeistert zeigten sich die Besucher des Herbstfestes offenbar auch von einem Panda-Pärchen, von einem Trampeltier-Fohlen, von Zwergottern und von Polarfüchsen. Die Lieblingstier-„Hitliste“ führen nach insgesamt sechs Siegen allerdings die Seehunde an.

Rückblick: Die erste Wahl zum Lieblingstier der Besucher fand dort im Jahr 2005 statt. Damals gewann mit knapp 24 Prozent die Seehündin „Lisa“. Auf vordere Plätze schafften es in der Vergangenheit auch Kängurus, Esel, Lamas und Affen. Zusammengerechnet leben im Tiergarten Kleve rund 300 Tiere, darunter auch bedrohte Arten. Der Garten an der Tiergartenstraße 74 in Kleve hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.