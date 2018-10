Modellbau West gastiert in der Messer Kalkar

Ausstellung : Messe zeigt die Welt der Miniaturmodelle

Bei den Modellbahnanlagen sticht eine 18 Meter lange Märklin Nostalgiebahn mit dem Namen „Cortina 1962“ heraus. Foto: Ochtruper Veranstaltungs GmbH

Kalkar Bei der „Modellbau West“ in Kalkar dreht sich am 20. und 21. Oktober alles um Mini-Eisenbahnen und ferngesteuerte Modell-Fahrzeuge. Aussteller wollen neue und gebrauchte Waren anbieten. Die Messe richtet sich auch an Familien.

Das Zauberwort heißt „Bewegung“. Action ist angesagt, wenn die „Modellbau West“ als große Schau- und Verkaufsausstellung beim Wunderland in unterschiedlichen Größen und Maßstäben edle Modelle der Sparten Modelleisenbahnen, Schiffe, Trucks, Flieger und RC-Rennwagen zeigt. Die Messe richtet sich an alle Modellbau-Freunde und ist geöffnet am Samstag, 20. Oktober, von 10 Uhr bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 21. Oktober, von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Der dort versammelte Fahrzeugpark lässt die Augen von großen und kleinen Kindern, Hobbyisten und Sammlern erstrahlen – so verspricht es der Veranstalter. Kostspielige Hightech-Modelle aus Glasfaser mit Mikrochips sowie interessante Schienenfahrzeuge, eingebettet in detailreichen Miniaturlandschaften, bis hin zu Schleppern, Booten und Binnenschiffen im 100 Quadratmeter großen Wasserbassin sollen auf der „Modellbau West 2018“ präsentiert werden.

Ferngesteuerte Lkw-Modell sind ebenso zu bewundern wie Schiffe, Flieger und Rennwagen im Miniaturformat. Foto: Ochtruper Veranstaltungs GmbH

Zu sehen sein sollen auch sogenannte RC-Cars, Trucks, Kran- und Landwirtschaftsmodelle, die auf Miniatur-Landstraßen und im Gelände unterwegs sind. Hoch in die Lüfte geht es im Flugmodellbaubereich: Hubschrauber, Drohnen und Flugzeuge gilt es nicht nur auf Tischen zu bewundern. Ihre Piloten versprechen auch eindrucksvolle Flugvorführungen auf dem 500 Quadratmeter großen Indoor-Flugplatz.

An den beiden Ausstellungstagen treffen Besucher in der Hansehalle auf Modellbauer verschiedener Nationen sowie auf mehr als 50 Verkaufsstände mit neuen und gebrauchten Eisenbahn- und Automodellen, Elektronik, Werkzeug, Bausätzen und anderen Dingen.

Eine Besonderheit: Bei den Modellbahnanlagen sticht eine 18 Meter lange Märklin-Nostalgiebahn mit dem Namen „Cortina 1962“ heraus. Damals sagte man zu einer solchen Bahn noch „Spielzeugeisenbahn“, heute nennt man sie „Modelleisenbahn“, was schon den technischen und visuellen Wandel im Laufe der Jahrzehnte treffend bezeichnet. Mike Bisset aus Schottland hat eine imposante Rangierbahn der Baugröße 0 (Maßstab 1:45) mitgebracht, und Kirmesliebhaber können gleich an mehreren Ständen an Miniaturmodellen ihr Herz verlieren.

Besucher, die sich aktiv betätigen möchten, können manchen Ausstellern über die Schulter schauen, um dann eventuell kurzzeitig einen der vielen Programmpunkte mitzugestalten. Rennprofis etwa können es auf der großen Outdoor-Rennstrecke mit ihren benzinbetriebenen Boliden „krachen lassen“ und für „spektakuläre Vorstellungen“ sorgen. Gemächlicher geht es bei den gestandenen Truckern zu: Besucher können aus geringer Entfernung Fragen stellen und eventuell einen der imposanten Lastwagen selbst steuern.

Der Eintritt beträgt neun Euro für Erwachsene, vier für Kinder (sechs bis 13 Jahre). Kinder unter sechs Jahren kommen kostenfrei aufs Messegelände. Familien (zwei Erwachsene mit bis zu drei eigenen Kindern bis 13 Jahren) zahlen 23 Euro. Ab Sonntagmittag, 13 Uhr, ist Familienspartag. Infos unter: www.bv-messen.de.

