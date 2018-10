SGK Kreis Kleve beriet über Planung und Strategie kommunaler Haushalte

Kreis Kleve Im Gewerbe- und Gründerzentrum Kalkar haben sich rund 20 Kreis Klever Sozialdemokraten getroffen, um über kommunale Haushaltsplanung und Haushaltsstrategien zu beraten. Sie gehören der Sozialdemokratischen Gemeinschaft (SGK) des Kreises Kleve an, die alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger der Kreis Klever SPD umfasst. Teilgenommen hatten erfahrene und neue ehrenamtlich kommunalpolitisch Tätige.

Fachkundiger Referent war Apostolos Tsalastras, der in Oberhausen Erster Beigeordneter, Kämmerer und Kulturdezernent ist. Er hauchte der vermeintlich trockenen Materie Leben ein und zeigte auf eindrucksvolle Weise, was man aus einem städtischen Haushalt lesen kann – oder auch nicht. Auf besonderes Interesse stießen seine Ausführungen zur Haushaltsführung nach Zielen und Kennzahlen, die durch die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker definiert werden können. „Unser Ziel ist es, unseren Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern das Rüstzeug für eine kluge Haushaltspolitik an die Hand zu geben. Die heutige Veranstaltung ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Qualifizierungsangeboten,“ erläuterte Hejo Eicker, Vorsitzender der SGK des Kreises Kleve.