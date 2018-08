Kleve: Bebauungsplan Minoritenplatz

Kleve Der lange diskutierte Bebauungsplan für den Parkplatz zwischen Rathaus und Volksbank geht jetzt in die Offenlage. Der Plan richtet sich nach den Eckpunkten, die im Rat festgelegt wurden.

Vor knapp einem Jahr hatte der Rat der Stadt Kleve diese Offenlage beschlossen. Der Beschluss war damals eine schwere Geburt mit einer ungewohnten Mehrheit: CDU und SPD stimmten zusammen für den neuen Bebauungsplan. Damit geht es nach Jahrzehnten teils verbittert geführten Diskussionen einen kleinen Schritt weiter in Richtung einer Lösung für diesen provisorischen Parkplatz zwischen Rathaus und Volksbank. Tenor des Beschlusses: In der Offenlage können alle weiteren Vorschläge und Ideen diskutiert werden. CDU und SPD stellten heraus, dass investorenunabhängig geplant werden soll, der Bebauungsplan also nicht an das Bauvorhaben angepasst werden kann, sondern das Bauvorhaben an den Bebauungsplan angepasst werden muss. Der Plan, diverse Baugrundgutachten, ärchäologische Untersuchungen, Lärm- und Verkehrsgutachten sind jetzt schon auf der Web-Seite der Stadt Kleve einsehbar, sagt Boltersdorf.