Joseph Beuys Gesamtschule: Jahrgang 10 verabschiedet

Kleve Der erste Jahrgang 10 an der Joseph-Beuys-Gesamtschule feierte seinen Abschluss.

Unter dem Motto „Traumhaft und Legendär“ feierte der erste Jahrgang 10 an der Joseph-Beuys-Gesamtschule (JBG) seinen Abschluss in Materborn. In seiner Eröffnungsrede bedankte sich der Schulleiter Christoph Riedl ganz besonders bei den Schülern für ihre beeindruckende Offenheit, Freundlichkeit und Leistungsfähigkeit. Er wünsche dabei allen Abgängern, „dass sie den Mut aufbringen die Verantwortung für sich und für andere Menschen zu übernehmen, wie sie es bereits an ihrer Schule getan haben“.