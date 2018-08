Meisterkurse Abschlusskonzert Campus Cleve

Kleve Rauschende (spät-)romantische Klangpracht konnte man beim Abschlusskonzert des Musiksommers Campus Cleve erleben.

120 Klavierkonzerte haben in den vergangenen zwei Wochen in der Region Niederrhein stattgefunden, ein Dutzend davon auf der Wasserburg Rindern, wo die herausragenden Nachwuchstalente ihren Meisterkurs absolvierten.

Die Pianisten des Konzerts ließen eine deutliche Vorliebe für Frédéric Chopin erkennen – bei den unzähligen herrlichen Préludes, Nocturnes, Etüden und Balladen des Klavierzauberers nur allzu nachvollziehbar. Mit großer Reife zelebrierte etwa der Litauer Edvin Svaikovski einige der Chopin-Préludes op. 28, die er in jedem Augenblick neu zu entdecken schien. Wunderbar auch Chopins verträumtes Nocturne Es-Dur in der Interpretation von Nicole Rudi, oder die melancholische Tiefe seiner Ballade f-Moll op. 52, zum Leben erweckt von der 16-jährigen Clara Strobel.