Kevelaer : Imkerverein Kevelaer feiert sein zehnjähriges Bestehen

Kevelaer Der Imkerverein Kevelaer feiert sein zehnjähriges Bestehen am Samstag, 7. September. Der Verein hat in Kevelaer sein eigenes Vereinshaus auf der Hüls, 60 aktive Vereinsmitglieder und 36 Fördermitglieder.

Am Festtag gibt es die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen, später beim Grillen, über das Hobby Imkern ins Gespräch zu kommen. Es wird Stände zu verschiedenen Themen rund um die Biene und Bienenweide geben. Für die Kinder sind Spiele da und für die ganz Neugierigen bietet sich die Möglichkeit, mit Stichschutz ausgerüstet, in die Bienenvölker zu schauen. Für die Exkursion zu den Bienenvölkern werden die Besucher von einigen Mitgliedern der Schulimkerei begleitet und informiert. Der Verein kooperiert mit der Schulimkerei des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums und hat in den vergangenen Monaten viele junge und ältere Neuimker gewinnen können. Das Fest findet ab 15 Uhr am Vereinshaus, Hüls 10, in Kevelaer statt.