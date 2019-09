Kulinarisches in Kevelaer : Weinfest in Winnekendonk

Der Musikverein lädt am Wochenende zum Weinfest nach Winnekendonk ein. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

WINNEKENDONK Der Musikverein Winnekendonk lädt am Samstag, 7. September, in der Öffentlichen Begegnungsstätte zum fünften Winnekendonker Weinfest ein. In Zusammenarbeit mit der Winzerfamilie Brixius-Bölinger von der Mosel sollen den Gästen an diesem Abend guter Wein, gute Unterhaltung und gute Stimmung geboten werden.

Die Musiker möchten mit dem Weinfest den Winnekendonkern einen unterhaltsamen Abend bereiten mit der Kombination Musik, Wein und Geselligkeit. Die Besucher dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend in netter Gesellschaft freuen.Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einem kleinen Dämmerschoppen des Musikvereins. Doch auch danach kommt die Musik sicher nicht zu kurz. Ab 20 Uhr übernimmt dann die Liveband „Flash“ den musikalischen Teil und lädt die Gäste zum Tanzen ein.

Der Winzer Brixius-Bölinger wird vor Ort sein, und allen interessierten Besuchern im persönlichen Gespräch Wissenswertes zum Thema Wein erläutern. Übrigens: Es ist nicht nur Wein im Ausschank, auch die Freunde des gepflegten Bieres kommen an diesem Abend auf ihre Kosten und sind eingeladen, beim Weinfest in Winnekendonk dabei zu sein. Eine Tombola mit attraktiven Preisen rundet das abendliche Programm ab.