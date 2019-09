Winnekendonk : Einblick in den Biobauer-Alltag

Einblick in den Biobauer-Alltag

Winnekendonk Die Hofführungen weckten bei Besuchern besonderes Interesse. Miriam und Jonas Etzold erklärten, welche Bedingungen einzuhalten sind und was die Wünsche der Kunden sind. 58 Hektar werden bewirtschaftet.

„Wir schmeißen als Gesellschaft zu viel weg“, meinte die Chefin des Naturhofs Miriam Etzold. Das macht die Bio-Landwirtin, gleich an mehreren Umständen fest. Zum einen wird der Familienbetrieb die 18 Monate alten Legehennen, die ihre Legeleistung verlieren kaum los. „Das Fleisch von Legehennen ist viel zäher als jenes von Masthühnern“, erklärte sie. Die Leute würden überwiegend Hähnchenbrust von speziell gezüchteten Hühnern nachfragen. Das Suppenhuhn (Legehenne) würde kaum nachgefragt werden. „Wenn wir unsere Legehennen abgeben müssen, da ihre Legeleistung nachgelassen hat, sind wir froh wenn wir nicht draufzahlen müssen“, sagte Miriam Etzold. Ein Großabnehmer würde die zum Schlachten verurteilten Legehennen abholen und nach Norddeutschland bringen. Lediglich 50 Cent pro Kilo Huhn würden dabei für den Familienbetrieb herausspringen.

Dies sei aus finanzieller Sicht nicht nur viel zu wenig, auch liegt es im Interesse des Bio-Betriebes, Produkte regional zu vermarkten, informierte Sohn Jonas Etzold, der mit seiner Schwester Lea die Direktvermarktung alle Produkte in Angriff nimmt. Die Masthühner aus eigener Zucht werden im 30 Minuten entfernten Wachtendonk geschlachtet und darauf auch in der Region vertrieben, hieß es. Bioprodukte zu vermarkten ist nicht in immer ein Selbstläufer, wissen Jonas und Miriam Etzold.