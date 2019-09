Kevelaer : Die Feuerwehr zeigt vollen Einsatz

(bimo) Viel Lob gab es für den Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Kevelaer. „Es gab interessante Einblicke für die Besucher“, ist sich Philipp Köhler von der Feuerwehr Kevelaer sicher. Die Kameraden zeigten, wie ein Einsatz bei einem Verkehrsunfall aussieht.

Dank der Moderation konnten die Besucher erleben, warum wann welcher Handgriff nötig ist und was Frauen und Männer bei der Feuerwehr alles beherrschen müssen. Die Jugendfeuerwehr zeigte eine Löschübung. Unter dem Motto „Sei auch Du ein Held. Stäbchen rein, Spender sein“ konnte man sich an dem Tag außerdem als Stammzellenspender registrieren lassen. So kam es zu 50 Neuregistrierungen. Ein Blickfang war das Flughafenlöschfahrzeug des Airports Weeze. Das war an diesem besonderen Tag vor Ort, ebenso der Rettungsdienst des Kreises Kleve. Foto: Feuerwehr Kevelaer