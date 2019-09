Niederrhein : Das Landesamt bestätigt Wolfsnachweis am Niederrhein

Jägerin Sabine Baschke aus Wesel am Niederrhein hat bereits im Dezember womöglich das erste scharfe Foto einer Wölfin in der Region seit langer Zeit gemacht. Das Tier streift seit einiger Zeit am Niederrhein herum und sorgt für Unruhe unter Tierhaltern. Foto: dpa/Sabine Baschke

Niederrhein Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) bestätigt einen Wolfsnachweis im Kreis Wesel. Die genetischen Untersuchungen einer Speichelprobe zeigen, dass ein Wolf am 4. August in der Gemeinde Hünxe ein Schaf getötet und ein weiteres verletzt hat.

In Nordrhein-Westfalen werden auf der gesamten Landesfläche Haus- und Nutztierrisse entschädigt, bei denen der Wolf als Verursacher nachgewiesen wurde. Haltern von Schafen, Ziegen und Gehegewild im Wolfsgebiet Schermbeck und in der umgebenden Pufferzone wird empfohlen, ihre Tiere mit geeigneten Zäunen wolfsabweisend zu sichern. In den Wolfsgebieten und in den Pufferzonen werden Präventionsmaßnahmen wie die Anschaffung wolfsabweisender Elektrozäune zu 100 Prozent gefördert. Informationen zu den möglichen Förderungen geben die jeweiligen Bezirksregierungen. Bis zum 31. August gilt das Bundesprogramm für Wanderschäfer.