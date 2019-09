Kevelaer : Ernährungsführerschein überzeugt Pro-fit-Jury in Kevelaer

Bei den Pro-Fit-Gesundheitstagen in Kevelaer kam auch das Spielen nicht zu kurz, wie hier mit Seifenblasen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Das Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer veranstaltete auch in diesem Jahr in Kooperation mit der Lebenshilfe Gelderland, dem SOS-Kinderdorf Niederrhein, der Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer, der städtischen Kindertagesstätte „Spatzennest“ und dem städtischen Jugendzentrum „Kompass“ die Gesundheitstage in Kevelaer.

„Die Aktion findet zum vierten Mal statt, wir machen das jetzt seit 2016“, berichtet Ruth Trötschkes von der Jugendhilfeplanung der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die Idee für die Aktion „pro-fit“ sei im „Netzwerk-Kevelaer“ entstanden.

„Wir haben festgestellt, dass es sehr viele, vielfältige und sehr gute Angebote in Kevelaerer Enrichtungen zum Thema Gesundheit gibt und wollten mit der Aktion diesen die Möglichkeit geben, ihre Projekte der Öffentlichkeit zu präsentieren, verbunden mit der Idee eines Wettbewerbs um das Ganze etwas spannender zu gestalten“, stellt Trötschkes das Konzept vor.

Das Hauptaugenmerk liege auf den Bereichen Ernährung, Entspannung und Gesundheit, die man bei der Veranstaltung „pro-fit“ vereinen würde. Eben alles, was Körper und Seele gut tut. Das passt zum Motto, was sich die Wallfahrtsstadt mit dem neu entstandenen Solepark auf die Fahne schreibt: „Gesund an Leib und Seele.“ Zur Teilnahme bei „pro-fit“ eingeladen waren alle Einrichtungen der Jugendhilfe, Schulen und Vereine. Die Aktionen sollen für oder mit Familien, Kindern und Jugendlichen sein und sich mit Fragen wie „Was hält mich gesund?“ beschäftigen. Die ausgearbeiteten Aktionen wurden bei der Veranstaltung vorgestellt und von einer Jury bewertet.

Fröhlich untermalt wird dieser Wettbewerb von einem Familien-Picknick, das wie immer kostenlos war. Familien, Jugendliche und Kinder waren eingeladen, in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam zu picknicken und zu entspannen. „Das Fingerfood hat das Mensa-Team den ganzen Tag vorbereitet“, betont Trötschkes. Das meiste Essen wurde von Lebensmittelketten gesponsort.

Begeisterte Kinderrufe ertönten vom Bühnenbereich als Clown Olli mit Zauberei und Jonglage überzeugte. Im Märchenzelt wurde kreativ mit Tatjana van Went gearbeitet und auch eine Hüpfburg gehörte zum Programm. An Informationsständen konnte man sich über die Caritas und andere anwesende Organisationen schlau machen.

Unter Spannung wurde das Ergebnis der Siegerehrung erwartet. Der erste Platz ging an die St. Franziskus Grundschule aus Twisteden mit ihrem „Ernährungsführerschein“.

„Die Aktion gibt es bei uns an der Schule bereits seit vielen Jahren und durch diesen Wettbewerb konnten wir sie mal vorstellen“, sagte Tanja Kocken, Schulleiterin der Franziskus Grundschule.

Das Konzept ist ausgefeilt. In der alljährlichen Projektwoche wurden zunächst theoretische Grundlagen zum Thema Ernährung aufgegriffen. Es wurden Fragen behandelt wie: Wo ist Zucker drin? Was sind Kohlenhydrate? „Die Kinder sollen ein Bewusstsein bekommen, was gesund ist“, erklärt die 43-jährige Schulleiterin.

In einem praktischen Teil testen die Kinder zusammen mit einer Ernährungsberaterin Nahrungsmittel und kochen selber gesunde Gerichte. Am Ende legt jedes Kind eine schriftliche „Prüfung“ ab und erhält beim Bestehen einen richtigen „Führerschein“. „Wir haben bisher gute Erfahrungen mit dem Projekt gemacht“, so Kocken.