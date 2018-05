Weeze: Musikverein Weeze begeistert Publikum

Weeze Auftritt der Blockflötengruppe, eine gelungene Präsentation, Ehrungen und ein pralles Unterhaltungsprogramm.

Klänge aus 1001 Nacht, Kulttitel aus den 80er Jahren und klassische Polka-Töne zum Mitgehen: Mit einer großen Portion Vielfalt gestaltete der örtliche Musikverein am Samstagabend sein Frühlingskonzert. Dabei war das Bürgerhaus voller als bis auf den sprichwörtlich "letzten Platz". Denn statt der eigentlich angedachten 160 Besucher lauschten am Ende gut 200 Zuhörer den gelungen vorgetragenen Stücken.

Ein Fliegermarsch, Highlights aus Filmen wie "How to train your Dragon" und "Frozen", sowie ein Schneewalzer und Böhmischer Traum: Neben dem großen Abwechslungsreichtum stimmte auch die Präsentation. Immer wieder wurden auf die Leinwand hinter den Musikanten passende Fotos und Szenen aus den jeweiligen Themen und Filmen geworfen, die gerade angespielt wurden. So konnten die Zuschauer noch mehr in die unterschiedlichen Fantasywelten eintauchen.