Kevelaer: Neue Baugebiete in Kervenheim angestrebt

Kevelaer Stadtplanerin Verena Möller stellte im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung den Zeitplan vor.

Wer in Kervenheim ein Eigenheim bauen möchte, muss sich noch etwas mehr als ein Jahr gedulden. So lange kann es nach dem Zeitplan von Stadtplanerin Verena Möller dauern, bis im Haagschen Feld der zweite und dritte Bauabschnitt nach der Änderung des Flächennutzungsplans genehmigt ist. "Im ersten Bauabschnitt sind jetzt alle Grundstücke verkauft. Es besteht weiterer Bedarf an Bauplätzen in Kervenheim", verkündete sie im Ausschuss Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Die beiden Baugebiete sollen sich in ähnlicher Größenordnung wie der erste bewegen und die Parzellen von innen nach außen bebaut werden. Das Vorgehen werde ähnlich wie bereits in den Ortschaften Twisteden und Wetten praktiziert. Mit einem Vorentwurf zum Bebauungsplan sei etwa mit Herbst 2018 zu rechnen.