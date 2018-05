Kevelaer : Nervenkitzel, Tradition und Gemütlichkeit

Die Sommerkirmes bietet sowohl familienfreundliche Attraktionen als auch Solche für jene, die mit robusteren Mägen ausgestattet sind. Foto: van Offern

Kevelaer Die Kevelaerer Kirmes ist eröffnet. Bürgermeister Pichler testete alle Fahrgeschäfte. Heute ist die Festkettenübergabe an Heinz van Bühren.

Mit zerzausten Haaren und einem Lächeln im Gesicht kehrt Dominik Pichler von seinem Ritt auf "The Beast" (Das Biest) zurück. "Hat Spaß gemacht. Macht ja einen Mordseindruck, aber wenn man drin sitzt, ist es gar nicht so schlimm", berichtet der Bürgermeister, "Letztes Jahr war vor allem hoch - dieses Jahr geht's wieder rund"

Zuvor hatte er zusammen mit Dirk Janßen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern, mit dem traditionellen Fassanstrich offiziell die Kirmes eröffnet und somit den Startschuss gegeben für fünf Tage Spaß, Action und Geselligkeit. Viele Besucher drängten sich um die kühlen Freigetränke und genossen bei schönstem Sonnenschein die entspannte Atmosphäre. "Zuerst wollten wir unserem besten Wetterfrosch nicht glauben. Aber siehe da - die Sonne scheint", freute sich auch Pichler.

Der Ansturm auf die Fahrgeschäfte war in diesem Jahr wieder gigantisch. Bereits eine halbe Stunde vor der Eröffnung standen die Besucher vor den Kassen, um in der "Happy Hour" eine reduzierte Karte zu ergattern. So ging die Schlange vor dem "Voodo Jumper" sogar bis zum Rathaus. Die Besucher freuten sich auf den Adrenalinkick mit den neuen Attraktionen aber auch auf alte Freunde wie "Disco Jet", Autoscooter oder die Flugzeuge. Dazwischen schlenderte die Menge vorbei an verführerisch duftenden Essensständen, Schießbuden und Karussells für die Kleinen.

"Einen interessanten Mix aus Nervenkitzel und Gemütlichkeit" fand Dirk Janßen und bedankte sich im Namen der Schausteller bei dem Ordnungsamt für die Zusammenstellung. Von der Kirmes erwarte er fünf Tage Brauchtum und Tradition. "Es muss nicht immer ein Event sein. Und mit so einem Bürgermeister, der alle Fahrgeschäfte ausprobiert, haben wir einen, der Brauchtum und Tradition mit Feuer weitergibt".



Natürlich machte dieser auch in diesem Jahr vor nichts Halt. Nach dem 24 Meter hohen Biest ging es weiter zum "Voodo Jumper". Von da aus folgten "Disco-Jet" und Selbstfahrer. Nun hofft der Bürgermeister, dass das Wetter so bleibt und die Kirmes den Geschmack der Kevelaerer trifft. "Meinen trifft sie auf jeden Fall. Alle Fahrgeschäfte sind wärmstens zu empfehlen"

Er wünscht sich, dass die Kirmes in der Zeit der Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes trotzdem weiter so funktioniert. "Wir hoffen, dass sie in der Größenordnung umsetzbar ist, auch wenn sie nicht so kompakt auf einem Platz stattfinden kann" Dafür gebe es noch keine Ideen. "Das wird ja auch erst in drei bis vier Jahren konkret"

Heute findet die Festkettenübergabe an Heinz van Bühren um 9 Uhr am Rathaus statt. Festverein ist in diesem Jahr die St.-Petrus-Schützengilde. Anschließend beginnt um 9.30 Uhr ein feierlicher Gottesdienst in der Basilika. Der Festumzug zu Ehren des Festkettenträgers startet um 11.30 Uhr an der Kerzenkapelle und endet am Festzelt auf dem Peter-Plümpe-Platz. Der Zugweg verläuft anders als in den vergangenen Jahren aufgrund der Baustelle. Am Sonntag, 13. Mai, gilt es um 15 Uhr den Faustkämpfern bei der Stadtmeisterschaft im Festzelt zuzugucken. Die Kirmes endet Montag, 14. Mai, mit einem vergünstigten Familientag und dem großen Feuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit.

