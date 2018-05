Kevelaer : Bürgerhaus-Verein lädt zum Oktoberfest

Kevelaer Weeze (RP) Pünktlich zum zweijährigen Bestehen des Weezer Bürgerhauses veranstaltet der Bürgerhausverein das erste Oktoberfest. Es findet am 2. Oktober in der Weezer Oktoberfesthalle (Bürgerhaus) statt. Das Bürgerhaus wird typisch bayrisch dekoriert und mit Festzeltgarnituren ausgestattet sein. Für die passende Musik wird die "Bayern-Mafia" sorgen, die schon so viele Festzelte zum Kochen gebracht haben. Der Eintritt für dieses Spektakel beträgt 20 Euro, worin ein Essen und 1/2 Maß enthalten sind.

Beim Essen besteht die Wahl zwischen einer Haxe oder Kassler - jeweils mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Karten für das Oktoberfest gibt es nur im Vorverkauf mit Tischreservierung jeden Dienstag ab dem 22. Mai von 17.30 Uhr bis 20 Uhr im Weezer Bürgerhaus. Bernd Lion: "Sie sollten beim Vorverkauf schnell sein, da auch die Plätze im Bürgerhaus begrenzt sein werden. Es wäre nett, wenn Sie dann schon wissen, welches Menü Sie wollen."

