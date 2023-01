ABC-Alarm ausgelöst Sack mit weißem Pulver sorgt für Feuerwehr-Einsatz

5 Einsatzkräfte der Feuerwehr Jüchen rückten am Donnerstag, 26. Januar, kurz vor zwölf Uhr an der Klosterstraße an. Wie die Wehr berichtet, hatte ein Hausmeister auf dem Areal des früheren Restaurants Dycker Weinhaus, heute eine Wohnanlage, einen abgestellten Sack gefunden – mit circa 40 Kilogramm weißem Pulver. Um was es sich handelt, war unbekannt, laut Wehr roch es chemisch.