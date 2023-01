Grundschule In den Weiden soll ausgebaut werden Klassenräume sollen multifunktional werden

Nicht mehr wiederzuerkennen sein dürfte die Grundschule in den Weiden in Jüchen, wenn die Ausbaupläne der Stadt realisiert worden sind. Die Nutzfläche soll von 2400 auf 4700 Quadratmeter nahezu verdoppelt werden. Platz geschaffen werden soll nicht nur für einen vierten Zug, sondern auch für die offene Ganztagsgrundschule (OGS), in der künftig 80 Prozent der Jungen und Mädchen betreut werden können. Im Bauausschuss stellte Heinz Berger vom Büro Berger Architekten in Grevenbroich das Raumprogramm vor, das mit Schul- und OGS-Leitung abgestimmt sei. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, die Planung fortzusetzen.