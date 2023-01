Kräftezehrender Einsatz in Jüchen-Aldenhoven Feuerwehr löscht Gartenlauben bei eisigen Temperaturen

Schon auf dem Weg nach Aldenhoven dürfte den meisten Feuerwehrleuten Samstagfrüh um kurz nach halb drei eines gewiss gewesen sein: Die Nacht ist gelaufen. Ein Feuerschein tauchte den Himmel über dem Dorf in ein kräftiges Rot. In einem Garten an der Schlossstraße waren zwei große Lauben in Brand geraten. Als die ersten Retter eintrafen, schlugen die Flammen aus den Schuppen. Schnell löste die Feuerwehr eine Alarmstufen-Erhöhung aus und forderte Verstärkung an. Verletzt wurde niemand. Allerdings: In den folgenden Stunden verlangte der Brand den Männern und Frauen der Feuerwehr einiges ab, allein schon wegen der Temperaturen von vier Grad unter dem Gefrierpunkt.