Noch kein Bewerber Aldenhovener Sebastianer ohne Kronprinz

Damit gibt es für das Schützenfest 2023 keine Nachfolger für das noch amtierende Königspaar Bernhard und Monika Both. Im Jahr 2019 war Bernhard Both in die Bresche gesprungen, nachdem auch damals in Aldenhoven ein Bewerber für das Kronprinzenamt fehlte. Das Königspaar blieb drei Jahre lang im Amt, da wegen der Corona-Pandemie das Schützenfest in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen musste. Für Anfang Februar ist bei den aldenhovener Sebastianern nun eine erweiterte Vorstandssitzung geplant. Dort wird dann geklärt, wie es mit Frühlingsfest, Schützenfest und weiteren Aktivitäten weitergeht.