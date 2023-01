Bahnhof im Stadtgebiet von Jüchen Deshalb fahren Züge in Hochneukrich von den Gleisen 9 und 10

Hochneukirch · Wer in Hochneukirch auf Gleis neun oder zehn aussteigt, wähnt sich in einem Großstadtbahnhof. Mehr Gleise aber gibt‘s nicht. Früher war der Halt größer, vor 150 Jahren erhielt der Ort Bahnanschluss. In Zukunft soll die S-Bahn rollen.

24.01.2023, 16:30 Uhr

Franz Peter Kremer (80) ist als Schüler von Hochneukirch zum Gymnasium in Odenkirchen gefahren. „Früher war der Bahnhof größer“, sagt er. Übrig blieb ein Bahnsteig mit den Gleisen neun und zehn. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Carsten Sommerfeld