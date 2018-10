Jüchen: Mitbegründer der Kolpingfamilie Otzenrath, Ludwig Schöpgens, ist verstorben

Otzenrath Ludwig Schöpgens, der am 19. Oktober 2018 im Alter von 78 Jahren verstorben ist, war einer von 37 Männern, die im Jahre 1971 unter Pfarrer Matthias Cremer die Kolpingfamilie Otzenrath gründeten.

Ludwig Schöpgens sei einer von 37 Männern gewesen, die im Jahre 1971 unter Pfarrer Matthias Cremer die Kolpingfamilie Otzenrath gründeten. Schon nach kurzer Zeit sei er als Beisitzer in den Vorstand gewählt worden und habe am 1. März 1984 das Amt des Schriftführers übernommen. 33 Jahre lang habe er die Protokolle der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen verfasst. „Ludwig war mit seiner festen Meinung immer ein guter Gesprächspartner und guter Berater im Vorstand“, sagt Küpper. Kaum eine Vorstandssitzung habe ohne Ludwig Schöpgens stattgefunden. Und auf fast allen Veranstaltungen sei er zu sehen und zur Hilfe bereit gewesen. „Es war immer zu spüren, das Ludwig ein begeisterter Kolpinger war. Für sein großes Engagement sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Wir werden ihn so in guter Erinnerung behalten und für ihn beten. Er wird uns fehlen“, sagt Küpper. Das aufrichtige Mitgefühl der Kolpingfamilie gelte seiner Tochter Susanne, seinem Schwiegersohn Thomas und den Enkeln Sarah und Simon. Die Auferstehungsmesse wird am heutige Donnerstag, 25. Oktober, ab 12.30 Uhr, in der Kirche St. Simon und Judas Thaddäus in Otzenrath, Adolph-Kolping-Straße 2, gehalten. Daran anschließend wird der Verstorbene auf den katholischen Friedhof zu seiner letzten Ruhestätte begleitet.