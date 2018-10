Jüchen-Kalender 2019 aus Fördermitteln des NRW-Heimatministeriums

Info

Fotoausstellung der Fotogruppe im Seniorennetzwerk 55plus Jüchen ab sofort bis zum 23. November im Rathaus Jüchen, Thema „Best of“.

Fotokalender 2019 Thema „Alte Berufe“, Präsentation und Verkausstart am 2. November, ab 17.30 Uhr, im Haus Katz; anschließend Verkauf für zehn Euro bei Schreibwaren Weckauf in Hochneukirch, bei Papyrossa am Jüchener Markt, im Apfelhof in Otzenrath, im Landmarkt Wey, bei Schreibwarengeschäft §creative&more“ in Gierath, bei Rewe in Jüchen, wo am 3., 9. und 15. November ein Verkaufsstand stehen wird.