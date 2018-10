Jüchen: Mahnwache für Arbeitsplätze bei RWE

RWE-Kundgebung für den Arbeitsplatzerhalt : Mahnwachen in Jüchen begleiten Demo von RWE

RWE-Mahnwache auf der Aussichtsplattform am Tagebau Garzweiler in Hochneukirch. Foto: Gundhild Tillmanns

Am Tagebau Garzweiler und in einer Großdemo kämpfen RWE-Mitarbeiter für ihre Arbeitsplätze „in der Kohle“. Der Jüchener Bürgermeister fährt mit zur Demo und appelliert an die Politik, sich an die Leitentscheidung zu halten.

Um ihre Arbeitsplätze bangen die RWE-Mitarbeiter in der Region. Darauf machen sie in Mahnwachen aufmerksam, die auf der Aussichtsplattform am Tagebau Garzweiler in Hochneukirch und auf dem Skywalk in Jackerath bis einschließlich 29. Oktober stattfinden sollen. Rund um die Uhr wechseln sich die RWE-Mitarbeiter in kleinen Gruppen an den Mahnwachen ab und begleiten damit ebenso wie die für heute in Elsdorf angesetzte Großkundgebung den Besuch der Berliner „Kohlekommission“ im Rheinischen Revier. Für die RWE-Mitarbeiter geht es im Wortsinne um die Existenz, denn sie sorgen sich nicht nur um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Nicht wenige haben nach den gewalttätigen Attacken und Drohungen der Kohlegegner auch regelrecht Angst um ihr Leben, wie es immer wieder in jüngster Zeit in Gesprächen mit RWE-Mitarbeitern zu hören ist. So berichteten auch RWE-Mitarbeiter der Mahnwache in Hochneukirch, sie seien mit Steinwürfen bedroht worden. Und sie seien angewiesen worden, jedes Mal wenn sie nach der Arbeit in ihre Autos stiegen, zuvor die Radmuttern zu kontrollieren, ob diese nicht von Aktivisten mutwillig gelöst worden seien, um Unfälle zu verursachen.

Der Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens hat keinerlei Verständnis für derartige Gewaltbereitschaft bei Kohlegegnern. Er wird heute bei der Großkundgebung in Elsdorf mit dabei sein und sagt, dies sei sein Beitrag zur Solidarität mit den RWE-Mitarbeitern. Zillikens hält rein gar nichts davon, von der Leitentscheidung abzuweichen, die den Kohleausstieg auf das Jahr 2045 festschreibt. Im Gegenteil: Er werde am Freitag auch beim Besuch von Ronald Pofalla in der Neusser Raketenstation dabei sein. Und wenn er die Gelegenheit haben sollte, dem Vorsitzenden der „Kohlekommission“ ins Gewissen zu reden, dann werde er die Gelegenheit dazu nutzen: „Ein vorgezogener Kohleausstieg schon in 17 Jahren, wie es Herr Pofalla angedeutet hat, würde für Jüchen und unsere Region auch bedeuten, dass wir die Rekultivierung überhaupt nicht hinbekommen können“, sagt Zillikens.



