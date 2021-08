Feuerwehr Jüchen löscht Brand : Feuer löst großen Einsatz in Wey aus

Wey Am Mittwoch gegen 15 Uhr ist die Feuerwehr nach Wey gerufen worden. Dort war ein Anbau in Flammen aufgegangen. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz.

Im kleinen Dorf Wey im Norden des Jüchener Stadtgebiets ist am Mittwochnachmittag ein Anbau an einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, allerdings ist größerer Sachschaden entstanden. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Anbau komplett in Flammen.