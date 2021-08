Klima-Protest nahe Hochneukirch : 3000 Aktivisten zu Menschenkette am Tagebau Garzweiler erwartet

Auch Umweltaktivistin Luisa Neubauer kommt zur Demo. Foto: dpa/David Young

Jüchen/Erkelenz Am Wochenende soll es am Tagebau Garzweiler bei Erkelenz neue Klima-Proteste geben. Betroffen ist in erster Linie Erkelenz. Auch von Hochneukirch aus sollen Teilnehmer ins Abbaugebiet wandern.