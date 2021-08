Hofläden in Jüchen : Sogar Sojaöl ist aus eigenem Anbau

Serie Jüchen Familie Steinfarz verkauft auf dem Jägerhof eigene Produkte oder von Partnern in der Nähe. Was mit einem „Eierbüdchen“ begann, hat sich mittlerweile zu einem Hofladen gemausert.

Idylle pur erleben die Kunden auf dem Jägerhof der Familie Steinfarz. Auf dem Gelände rund um den Hof leben Hühner in mobiler Freilandhaltung. Und was als „Eierbüdchen“ für den Verkauf begann, hat sich mittlerweile zum Hofladen gemausert – mit regionalen Produkten und im Selbstbedienungsmodus.

Elmar Steinfarz (35) steht am Tor und begrüßt die Kunden, die am späten Vormittag zum Eier- und Gemüsekauf vorbei kommen – der per Selbstbedienung läuft. Bezahlt wird mit passendem Bargeld oder mit Karte. „Das ist gerade in Coronazeiten sehr gut angekommen“, erzählt Steinfarz, der seit kurzem Chef des Jägerhofs ist. Vater Eugen ist weiter aktiv. Elmar Steinfarz’ Schwester Caroline führt den Pferdebetrieb, seine Frau Charlotte platziert die Waren im Hofladen und auf der Homepage. Das Paar hat zwei Töchter, Antonia (3) und Theresia (1).