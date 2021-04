Bürgermonitor in Hückeswagen : Geöffnete Sperren für Winterdienst

Kleineichen Ein Anwohner befürchtet, dass es dadurch zu Unfällen kommen könnte. Denn in den vergangenen Woche habe er häufiger beobachtet, dass Radler zu schnell auf die Straße gefahren seien, berichtet er.

Als Anwohner der Siedlung in Kleineichen fährt Wolfgang Höttermann regelmäßig an der Mittelinsel vorbei, die zusammen mit der Fahrbahn den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse teilt. Normalerweise ist das unspektakulär, doch in den vergangenen Wochen habe er Situationen erlebt, in denen ein Unfall zwischen Radler und Auto nur haarscharf vermieden werden konnte. Als Grund hat der Hückeswagener die geöffneten Umlaufsperren auf beiden Seiten des Radwegs ausgemacht. „Manche Radfahrer haben nicht abgebremst und sind zu schnell auf die Straße gefahren“, berichtet er am Bürgermonitor unserer Redaktion.