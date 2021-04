Gerd Happel – hier auf den Schultern von Jörg Winterhager (l.) und Schützenchef Stefan Lorse (2.v.r.) – ist der am längsten amtierende Schützenkaiser in Friedenszeiten. 2019 hatte er den Kaiserschuss gemacht, so dass er unfreiwillig, weil corona-bedingt bis mindestens 2022 amtiert. Foto: Stephan Büllesbach