Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum wachsen meine Augenbrauen nicht?“

Wipperfürth/Hückeswagen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik bekommen Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Selina (9) etwas wissen.

In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Selina (9) wissen: „Warum wachen meine Haare immer weiter, meine Augenbrauen aber nicht?“ Dr. Anja Traub-Hoge, Oberärztin der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin, kennt die Antwort.

„Unser Kopfhaar wächst meist viel schneller als das Haar an anderen Stellen unseres Körpers, zumeist einen Zentimeter pro Monat. Das liegt an den sogenannten Haarwurzeln am Kopf, die besonders aktiv sind. Jedes einzelne Haar auf dem Kopf hat seinen eigenen Wachstumskreislauf, der zirka acht Jahre dauert. Nach dieser Zeit fällt das Haar aus. Augenbrauen wachsen dagegen ganz langsam und fallen schon nach nur 30 Tagen wieder aus, bevor sie eine Länge wie Kopfhaare erreichen können.“

Fragen Kinder, die auch eine Frage zu medizinischen Dingen haben, können sie mit der Angabe des Alters und Wohnortes per E-Mail an gm-info@­helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik Wipperfürth, Unternehmenskommunikation, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth, schicken.