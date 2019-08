Hilden : Diebe stehlen zwei Kawasaki aus Tiefgarage

Wer hat ein Motorrad mit diesem Kennzeichen gesehen, fragt die Polizei. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden Zwischen Dienstag (30. Juli 2019), 20 Uhr, bis Freitag (2. August 2019), 13.30 Uhr,sind in Hilden zwei Motorräder der Marke Kawasaki aus einer Sammelgarage am Holbeinweg in Höhe der Hausnummer sechs verschwunden, berichtet die Polizei.

Von Christoph Schmidt

Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur der grünen Kawasaki EX6509E mit dem amtlichen Kennzeichen ME-A 828 und der grünen Kawasaki Versys 1000 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-M 685. Der Zeitwert der 605er wird mit etwa 5000 Euro, der der Versys mit etwa 9000 Euro angegeben. Die Polizei hat die beiden Motorräder und ihre Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.